Столтенберг і Меттіс прибули із неоголошеним візитом до Афганістану

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг та міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс вранці в середу, 27 вересня, прибули з візитом до Кабула, як пише DW.

Це підтвердив речник сил НАТО та США в Афганістані, передає інформагенція dpa. Про візит напередодні інформації не було. Про те, як довго він триватиме, речник із міркувань безпеки не повідомив.

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Столтенберг і Меттіс прибули невдовзі після восьмої ранку. Вони проведуть переговори з президентом Афганістану Ашрафом Гані, дадуть прес-конференцію, зустрінуться з американськими дипломатами та військовими США і НАТО.

Приводом для візиту є, вочевидь, нова стратегія щодо Афганістану президента США Дональда Трампа, про яку стало відомо в серпні, зазначає агентство dpa. Стратегія передбачає збільшення контингенту США в цій країні на понад три тисячі військових. Трамп закликав інші країни НАТО теж розширити присутність своїх військових у Афганістані.