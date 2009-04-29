У Парижі викрали особисті фотографії дружини Саркозі

У Парижі невідомі викрали ноутбук, на якому зберігалися особисті фотографії дружини Президента Франції Карли БРУНІ.

Про це повідомляє «Лента.ру» з посиланням на Sky News.

За словами поліції, знімки інтимного характеру були зроблені під час її роману з Рафаелем ЕНТОВЕНОМ (Raphael Enthoven), від якого вона в 2001 році народила сина Орельяна (Aurelien).

Як повідомляє AFP, у квартиру брата Р.ЕНТОВЕНА Жульєна, в якій знаходився ноутбук, зловмисники проникли, розбивши вікно. Крім комп`ютера вони вкрали відеокамеру, на якій також зберігалися особисті фотографії і відеозаписи К.БРУНІ.

Коментуючи інцидент, поліція висловила побоювання, що зловмисники можуть спробувати продати фотографії або розмістити їх в інтернеті з метою поставити в ніякове становище Президента Франції Ніколя САРКОЗІ.

Раніше один знімок К.БРУНІ в голому вигляді вже став без її відома надбанням громадськості. У 2008 році, напередодні візиту Н.САРКОЗІ до Великобританії, його опублікували британські таблоїди. Фотографію газетам передала прес-служба аукційного будинку Christie`s, який планував виставити її на торги.