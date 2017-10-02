У Литві зупинили мовлення російського каналу через підбурювання Жириновським до війни
Застосовані раніше санкції не дали результатів, представники телеканалу порушення не визнали.
Литва на півроку припинила ретрансляцію російського телеканалу ТВЦi, якого звинувачують у підбурюванні до війни і розпалюванні ненависті. Про це повідомляє Delfi, передає Європейська правда.
Литовська комісія з питань телерадіомовлення прийняла рішення зупинити ретрансляцію каналу, констатувавши, що порушення на цьому телеканалі повторюються, а застосовані раніше санкції не дали результатів.
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Це рішення комісії санкціонував Вільнюський окружний адміністративний суд.
Увагу комісії привернули коментарі, зроблені в програмі "Право знати" 10 червня депутатом Державної Думи Росії Володимиром Жириновським, які, як встановила комісія, підбурювали до війни, розпалювали ненависть і нетерпимість між народами.
Жириновський говорив про окупацію України і Придністров'я. Представники телеканалу, які надіслали письмові роз'яснення та брали участь у засіданні комісії, порушення не визнали.
Литва через порушення почала обмежувати трансляції російських каналів з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і стала підтримувати сепаратистів на Сході України. Ретрансляція ТВЦі в цьому році вже зупинялася на місяць. ТВЦі належить російській державній телевізійній компанії "ТВ центр".