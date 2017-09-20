Росія застосовує в Україні методи шантажу, загроз і агресії - Грібаускайте

Світове співтовариство повинно знати і не забувати, що російська влада сприяє тому, що в Україні відбуваються не менш жахливі речі, ніж в Сирії та Північної Кореї. Про це заявила у виступі на Генеральній асамблеї ООН президент Литви Даля Грібаускайте.

"Увага зараз прикута до Північної Кореї та Сирії, але ті ж методи шантажу, погроз і агресії застосовуються Росією в Україні і вздовж східного кордону НАТО", - сказала Грібаускайте.

Про це заявила у виступі на Генеральній асамблеї ООН президент Литви Даля Грібаускайте, пише 112 Україна.

"Увага зараз прикута до Північної Кореї та Сирії, але ті ж методи шантажу, загроз і агресії застосовуються Росією в Україні і вздовж східного кордону НАТО", - сказала Грібаускайте.

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Президент Литви наголосила, що Росія, будучи постійним членом Ради безпеки ООН, не виконує своїх зобов'язань по підтримці світу і навіть порушує Статут ООН, напавши на Грузію, анексувавши Крим і беручи безпосередню участь у війні на сході України.

Президент Литви закликала міжнародне співтовариство об'єднатися для того, щоб дати відсіч агресорам.

"Міжнародне співтовариство повинне взяти на себе частину відповідальності. Ми не можемо дозволити страху перемогти, закривши очі на дії порушників, оскільки це лише заохотить їх", - впевнена Грібаускайте.

Зазначимо, що перед виступом президента Литви російська делегація на знак протесту залишила зал.