У Каталонії почався загальний страйк: під поліцейськими дільницями зібралися тисячі людей (фоторепортаж)

У вівторок, 3 жовтня, в Каталонії почався загальний страйк, ініційований профспілками. Про це повідомляє El Pais.

У зв'язку зі страйком буде здійснюватися мінімальне обслуговування пасажирів лише в години пік (з 6.30 до 9.30 та з 17.00 до 20.00) в метро, автобусами та залізницею.

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Повідомляється, що сьогодні вранці в Барселоні і Реусі тисячі людей прийшли до кількох поліцейських дільниць, протестуючи проти дій поліції під час референдуму, де постраждали майже 850 осіб.

Крім того, у зв'язку із страйком каталонці почали блокувати дороги. За останніми даними, було заблоковано вже 12 доріг.

Як повідомляв УНІАН, одна з двох головних профспілок Іспанії закликала провести 3 жовтня загальний страйк в Каталонії у зв'язку з насильством поліції під час каталонського референдуму.

Зазначимо, що Україна вважає нелегітимним референдум про незалежність Каталонії.