Заощадження поляків зменшилися вперше за кілька років

Заощадження громадян Польщі у 2008 році вперше за останні кілька років зменшилися майже на 7 млрд. доларів – до близько 200 млрд. доларів (за нинішнім курсом 3,4 злотого за долар).

Як повідомляє видання Rzeczpospolita, про це свідчать дані компанії Analizy Online.

За даними видання, головними причинами зменшення заощаджень є світова економічна криза, яка, зокрема, призвела до різкого спаду вартості акцій на Варшавській фондовій біржі, де багато поляків інвестували свої вільні кошти.

Rzeczpospolita відзначила, що основний індекс Варшавської біржі WIG за рік впав на 50%.

За даними дослідження, торік поляки, котрі останніми роками активно вкладали гроші в акції та інвестиційні фонди, перевели гроші в безпечніші інструменти, зокрема у банківські депозити.

На кінець минулого року, за даними Analizy Online, на банківських депозитах було розміщено близько 100 млрд. дол., що становило 50% загального обсягу заощаджень, тоді як на кінець 2007 року частка депозитів становила 38%.

Водночас кількість інвестицій поляків в інвестиційні фонди зменшилася з понад 32 млрд. дол. до близько 13 млрд. дол., а в акції компаній – з понад 16 млрд. дол. до 7,6 млрд. дол.

Заощадження в пенсійних фондах на кінець 2008 року становили близько 40 млрд. дол., що відповідає показнику кінця 2007 року.

Аналітики по-різному оцінюють перспективи польської економіки та рівень заощаджень поляків у поточному році, але все-таки схиляються до песимістичного прогнозу розвитку ситуації.

Як повідомляв УНІАН, за даними березневого дослідження центру Адама Сміта, майже 80% поляків задоволені своїм матеріальним становищем, а 46% – мають заощадження.

Більшість із тих, хто має заощадження, не мають спеціальної мети, заради якої накопичують гроші. Третина поляків заощаджує «про всяк випадок».

Довідка УНІАН. У 38-мільйонній Польщі з кінця 2008 року спостерігається сповільнення економічного зростання та збільшення кількості безробітних в умовах світової економічної кризи, яка загострилася після банкротства низки провідних світових інвестиційних банків, серед яких Lehman Brothers у вересні 2008 року.

Експерти прогнозують спад польського ВВП в поточному році до 0-2% з 4,8% у 2008 році, а також зростання рівня безробіття до 13% із близько 9% у 2008 році.

Депозити фізичних осіб в 46-мільйонній Україні у березні становили близько 25 млрд. дол. (за курсом 8 грн./дол.).