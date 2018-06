У пісні Роббі Вільямса знайшли пророцтво про страшну бойню в Лас-Вегасі

У пісні британського співака Роббі Вільямса Me and my Monkey знайшли слова про стрілянину з вікна 33-го поверху готелю Mandalay Bay в Лас-Вегасі. Стівен Паддок, який застрелив вчора 59 осіб, вів стрілянину з номера на 32-му поверсі того самого готелю. Про це пише газета Mirror.

Сюжет пісні розповідає про мавпу, у якої є «мрія і пістолет». Ліричний герой і тварина відправляються в Лас-Вегас і селяться на 33-му поверсі готелю Mandalay Bay. «Сподіваюся, моя мавпа не направить пістолет ні на кого», - йдеться в тексті пісні.

«Ми не хочемо вбивати мексиканців, але у нас десять сверблячих пальців», - співав Вільямс. Закінчується композиція «перестрілкою, що назріває» з мексиканцем, і герой пісні просить мавпу «опустити пістолет».

Композиція Me And My Monkey увійшла в альбом Escapology 2002 року.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, кількість загиблих у результаті стрілянини в Лас-Вегасі становить 59 осіб, ще 527 отримали поранення. Стрілянина сталася під час проведення музичного фестивалю кантрі-музики "Урожай" (Harvest) в американському Лас-Вегасі.

Поліція встановила, що 64-річний Стівен Крейг Паддок з Мескіта (Невада) відкрив стрілянину по відвідувачах фестивалю з номера на 32-му поверсі готелю Mandalay Bay. Президент США Дональд Трамп назвав розстріл людей в Лас-Вегасі втіленням зла у чистому вигляді.