Бойовики ІДІЛ показали захоплених у полон російських військових (відео)

Близьке до терористичної організації «Ісламська держава» агентство Amaq розповсюдило відео, на якому нібито присутні взяті в полон двоє російських солдатів. Про це повідомляє SITE Intelligence Group, яке займається моніторингом діяльності терористів.

На записі, яку публікує телеграм-канал Directorate 4, присутні двоє чоловіків, один з яких говорить, що його звати Роман Васильович Заболотний, 1979 року народження. Він також назвав ім'я людини, що сидить з ним поруч — Григорій Михайлович Сурканов, 1978 року народження.

За словами чоловіка, вони потрапили в полон в результаті контрнаступу «Ісламської держави».

28 вересня агентство Amaq розповсюдило повідомлення, в якому говорилося, що ІДІЛ взяла у полон двох російських військових у сирійському місті Дейр-ез-Зор, передає "Дождь".

Представник російської авіабази «Хмеймім» в Сирії заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. За його словами, жодних інцидентів, пов'язаних із захопленням військових в полон або з їх загибеллю в провінції Дейр-ез-Зор або в інших районах Сирії, не було.

«Всі військовослужбовці Збройних сил РФ, що знаходяться в Сирійській Арабській республіці, живі, здорові і виконують поставлені завдання за призначенням», — розповів представник авіабази.