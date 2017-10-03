США вимагатимуть від Куби значно скоротити кількість дипломатів посольства у Вашингтоні

США вимагатимуть від кубинського уряду скоротити кількість службовців свого посольства у Вашингтоні. Про це повідомило кілька засобів масової інформації, посилаючись на джерела адміністрації президента Трампа, повідомляє Голос Америки.

Читайте такожСША відкликають своїх дипломатів з Куби через таємничі звукові атаки – ЗМІЦі повідомлення надійшли майже через тиждень після того, як США скоротили кількість свого дипломатичного корпусу в Гавані після незрозумілих атак на американський персонал на Кубі.

Офіційну заяву з цього приводу Держдепартамент може оприлюднити сьогодні.

Деякі ЗМІ повідомляють, що США рекомендуватимуть Кубі вивести 60% своїх дипломатів з Вашингтона, тоді як газета Miami Herald і Reuters повідомили, що адміністрація президента Трампа вимагатиме від Куби скоротити кількість службовців свого посольства на дві третини.

У п’ятницю Державний департамент повідомив, що виведе свій неосновний персонал у відповідь на шкідливі для здоров’я атаки на 21 американського дипломатиа у Гавані.

Протягом кількох останніх місяців ці службовці повідомили про низку симптомів, включно з втратою слуху і проблемами зі сном. За словами державного секретаря Рекса Тіллерсона, американські слідчі не змогли встановити причини цих проблем і хто несе за них відповідальність.

Куба заперечує причетність до атак і заявляє, що співпрацює з американськими слідчими.