ФБР не вважає стрілянину в Лас-Вегасі терактом

09:35, 05 жовтня 2017
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У слідчих органів поки немає підстав вважати трагедію у розважальному комплексі в Лас-Вегасі терористичною атакою.

Ілюстрація REUTERS/Las Vegas Sun/Steve Marcus

Федеральна служба безпеки на даний момент не має в своєму розпорядженні доказів того, що стрілянина в Лас-Вегасі була терактом. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву спеціального агента ФБР Аарона Рауза.

За його словами, у слідчих органів поки немає підстав вважати трагедію у розважальному комплексі в Лас-Вегасі терористичною атакою.

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Також повідомляється, що подруга стрілка Стівена Паддока, яка представляла інтерес для слідства, була відпущена після допиту.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Стівен Паддок розстріляв натовп на фестивалі кантрі-музики в Лас-Вегасі. Були вбиті 59 людей, поранення отримали 515. На фестивалі були присутні близько 20 тисяч глядачів. Паддок вів вогонь з 32-го поверху готелі Mandalay Bay. На момент прибуття бійців спецназу Паддок вистрілив собі в голову. Як з'ясувалося, свій арсенал зброї вбивця збирав протягом 20 років.

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Новина в сюжеті: Стрілянина у Лас-Вегасі
Теги: #стрілянина у Вегасі#масове вбивство у Лас-Вегасі