ВОЗ підтвердила 331 випадок захворювання на свинячий грип

Число підтверджених випадків захворювання новим грипом A/H1N1 досягло в світі 331. Про це оголосила сьогодні Всесвітня організація охорони здоров`я, передає ІТАР-ТАСС.

Вірус-мутант ідентифіковано в 11 країнах. Епіцентр захворювання знаходиться в Мексиці, де виявлено 156 хворих, 9 чоловік померли. У США – 109 випадків, одна людина померла.

У Канаді зареєстровано 34 хворих на грип A/H1N1, в Іспанії – 13, у Великій Британії – 8, у Новій Зеландії і Німеччині – по 3 виявлені випадки, в Ізраїлі – 2. В Австрії, Нідерландах і Швейцарії – по одному хворому.

Зараз епідеміологічна тривога ВОЗ у зв`язку з новою формою грипу встановлена на 5-му рівні. Це означає, що світ перебуває на порозі пандемії, і всі держави зобов`язані вжити необхідних заходів для захисту населення.