Трамп має намір анулювати ядерну угоду з Іраном - WP

02:36, 06 жовтня 2017
Світ
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Американський президент, за даними видання, упевнений, що ця угода "не відповідає національним інтересам США".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп має намір анулювати ядерну угоду з Іраном. Про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела у Білому домі.

Американський президент, за даними видання, упевнений, що ця угода не "відповідає національним інтересам США". Планується, що 12 жовтня Трамп виступить із промовою, в якій викладе стратегію стосовно Ірану.

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При цьому наголошується, що плани глави держави «можуть помінятися». Про це газеті повідомили всі джерела. У Білому домі відмовилися підтверджувати інформацію про прийдешній виступ президента з приводу ядерної угоди.

У вересні Трамп заявив, що прийняв рішення по угоді з Іраном, не ставши уточнювати деталі.

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