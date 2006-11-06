Грузія не хоче виходити з СНД

Парламентська більшість Грузії на даному етапі не підтримує ініціативу опозиційної фракції "Демократичний фронт" про вихід Грузії зі складу СНД, заявив віце-спікер парламенту Грузії Михайло МАЧАВАРІАНІ журналістам, повідомляє інтернет-видання «Новини Грузії».

За його словами, незважаючи на те, що готовність прийняти рішення про вихід Грузії з СНД вже відображена в ряді документів, існують серйозні перешкоди економічного характеру, котрі в разі фактичного виходу Грузії зі складу СНД ускладнять становище населення країни.

«Приміром, у разі виходу Грузії зі складу СНД продукція, що надходить до нас з України, зросте в ціні мінімум на 12%. Це населення Грузії переживе набагато болючіше, ніж блокаду з боку Росії», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня представник фракції "Демократичний фронт" Давид БЕРДЗЕНІШВІЛІ на пленарному засіданні грузинського парламенту запропонував обговорити доцільність перебування Грузії у складі СНД.