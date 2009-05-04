В Індії зірвався у провалля автобус: загинули не менш як 25 чоловік
17:21, 04 травня 2009Світ
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Транспорт був перевантажений
У горах індійського штату Джамму і Кашмір зірвався у провалля переповнений автобус, загинули не менш як 25 чоловік, передає РІА «Новости».
За даними поліції, невеликий автобус, що перевозив 40 пасажирів на міжміському маршруті, був сильно перевантажений і на різкому повороті зірвався у провалля, на дні якого тече річка Ченаб.
На місці події працюють рятувальники. Причина катастрофи з`ясовується.
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