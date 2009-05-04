В Індії зірвався у провалля автобус: загинули не менш як 25 чоловік

У горах індійського штату Джамму і Кашмір зірвався у провалля переповнений автобус, загинули не менш як 25 чоловік, передає РІА «Новости».

За даними поліції, невеликий автобус, що перевозив 40 пасажирів на міжміському маршруті, був сильно перевантажений і на різкому повороті зірвався у провалля, на дні якого тече річка Ченаб.

На місці події працюють рятувальники. Причина катастрофи з`ясовується.