А руки й рот у крові: у Берліні на графіті з Путіним написали "вбивця" та "злодій" (фото)

У центрі Берліна в день народження Путіна з'явилося графіті з російським президентом, де він сидить у кріслі в оточенні двох голубів, один з яких у нього на правій руці.

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Але незабаром на зображенні Путіна з'явилися написи "вбивця" і "злодій", пише на своїй сторінці у Facebook російський соціолог і політолог Ігор Ейдман.

"Вже вдень на цьому графіті з'явилися написи Mörder і Dieb (тобто вбивця і злодій), а руки і рот Путлера були залиті криваво-червоною фарбою", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, акції в Росії 7 жовтня проводилися в день 65-річчя президента РФ Володимира Путіна. Відомо, що Навальний наразі відбуває адміністративний арешт за заклики до проведення несанкціонованих акцій.