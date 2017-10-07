У Москві декілька десятків молодих людей вийшли на мітинг з вимогою відправити Путіна на пенсію (фото)
Основна маса учасників - молоді люди близько 20 років, які відзначають, що хотіли б зміни влади в країні.
На Пушкінську площу в Москві декілька десятків молодих людей вийшли на несанкціонований мітинг з вимогою відправити президента Росії Володимира Путіна на пенсію.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, поліція вимагає від учасників акції розійтися, однак кількість людей на площі поступово збільшується.
Основна маса учасників - молоді люди близько 20 років, які відзначають, що хотіли б зміни влади в країні. Деякі прийшли з надувними качечками, що символізує протест проти корупції у вищих ешелонах влади Росії.
Читайте такожУ РФ проходять акції прихильників Навального: почалися затримання
Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер Олексій Навальний раніше оголосив про проведення акцій протесту по всій Росії з вимогою відправити «бруквяного професора» Путіна на заслужену пенсію.
5 жовтня в Кремлі попередили, що «переслідуватимуть за законом» учасників несанкціонованих акцій протесту 7 жовтня - в день народження президента РФ.
Сьогодні Путіну виповнюється 65 років.