Вийшов фінальний трейлер блокбастера "Ліга справедливості" (відео)

Компанія WarnerBros опублікувала фінальний трейлер свого найбільш масштабного фільму по всесвіту DC "Ліга Справедливості". За сюжетом загін супергероїв у складі Бетмена, Диво-Жінки, Аквамена, Кіборга і Флеша рятує планету від вторгнення катастрофічних масштабів. Фільм з'явиться у кінотеатрах 16 листопада 2017 року.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня вийшов трейлер фантастичного фільму з Наталі Портман від творця Ex Machina.