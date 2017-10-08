Вийшов фінальний трейлер блокбастера "Ліга справедливості" (відео)
19:32, 08 жовтня 2017Світ
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Новий фільм по всесвіту DC вийде у прокат в листопаді.
WarnerBros
Компанія WarnerBros опублікувала фінальний трейлер свого найбільш масштабного фільму по всесвіту DC "Ліга Справедливості". За сюжетом загін супергероїв у складі Бетмена, Диво-Жінки, Аквамена, Кіборга і Флеша рятує планету від вторгнення катастрофічних масштабів. Фільм з'явиться у кінотеатрах 16 листопада 2017 року.
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Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня вийшов трейлер фантастичного фільму з Наталі Портман від творця Ex Machina.
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