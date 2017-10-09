В Єгипті до смертної кари засуджені 13 людей

В Єгипті Кримінальний суд міста Гіза засудив 13 осіб до смертної кари у справі угруповання «Агнад Міср» («Солдати Єгипту»). Про це повідомляє РБК з посиланням на телеканал «Аль-Арабія».

Смертний вирок був направлений на затвердження раді муфтіїв. Остаточний вердикт по справі бойовиків буде винесений судом 7 грудня. У справі також проходять 44 людини, яким були пред'явлені звинувачення.

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Прокурор заявив, що в період з 2013 по травень 2015 року обвинувачені вчинили ряд нападів у містах Гіза і Каїр. Крім того, вони вбили директора національної безпеки Гізи, а також генерали і офіцери поліції. За його словами, обвинувачені напали на поліцейську дільницю біля пірамід і вбили співробітників правоохоронних органів.

Крім того, сторона обвинувачення заявила, що фігуранти справи займалися виготовленням вибухівки, носили зброю без дозволу, знищували поліцейські транспортні засоби та приватну власність, а також вбивали християн.

«Агнад Міср» - це активне салафітська озброєне угрупування, що діє біля Каїра. Вона була заснована в 2013 році. Метою групування в основному стають співробітники безпеки. Суд Каїра 22 травня 2014 року зарахував «Агнад Міср» до терористичних угруповань. Також терористичної вона вважається у Великобританії і США.