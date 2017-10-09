ЗМІ дізналися, який подарунок Берлусконі подарував Путіну на день народження (фото)

Екс-прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі в день народження президента Росії Володимира Путіна подарував йому підодіяльник з фотографією їх рукостискання на тлі собору Василя Блаженного і Колізею. Фотографію подарунка на своїй сторінці в Facebook опублікував його виробник, засновник бренду постільної білизни Lenzuolissimi Мішел Каскавілла. «З Днем народження, містер президент Володимир Путін. Дякую вам, Сільвіо Берлусконі», - сказано в підписі до фото.

Читайте такожБерлусконі анонсував своє повернення у політику з проєвропейською програмоюКаскавілла розповів, що на пошиття підодіяльника пішло близько шести годин. «Майстри фабрики використовували машинний друк, однак упаковка подарунка була виготовлена вручну», - сказав він.

За даними Соггіеге della Sera, Берлусконі підніс свій подарунок особисто, прибувши з приватним візитом у Сочі 7 жовтня. За даними видання, це – лише один із серії подарунків, піднесених Берлусконі Путіну, який відзначив своє 65-річчя.