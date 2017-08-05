У США хочуть посилити правила отримання візи

Адміністрація США має намір внести зміни до анкети, що заповнюються громадянами іноземних держав під час подачі документів на отримання американської візи.

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У кінці цього тижня Держдепартамент офіційно подав заявку до Федеральної реєстраційної служби США, попросивши затвердити нову форму документа в якості постійної, повідомляє Російська служба «Голосу Америки».

Вперше новий варіант анкети був представлений в травні цього року. Він містить додаткові питання про дані усіх паспортів, які коли-небудь використовувалися, відомості про аккаунти в соціальних мережах за останні п'ять років, адреси електронної пошти, номери телефонів, включаючи мобільні, а також повну біографічну інформацію за останні 15 років, включаючи адреси проживання, відомості про місця роботи і всі закордонні поїздки.

Надання цієї інформації є добровільним, але небажання відповідати на питання може призвести до відмови у видачі візи.

Нова форма анкети була схвалена адміністраціїєю в рамках кампанії з посилення імміграційної політики. У Держдепартаменті відмовилися повідомити, громадяни яких країн повинні будуть надати консульським службам цю інформацію. При цьому в дипломатичному відомстві пояснили, що всього в світі «серйозні підозри» викликають близько 65 000 заявок на отримання американських віз на рік.

Під час виборчої кампанії 2016 року Дональд Трамп неодноразово закликав переглянути правила в'їзду до США для власників як імміграційних, так і неіммігрційних віз. Після вступу на посаду він підписав розпорядження, яке тимчасово забороняє в'їзд до Сполучених Штатів громадянам шести переважно мусульманських країн.

Цього тижня президент США представив нову ініціативу, реалізація якої скоротить кількість легальних іммігрантів, які мають право в'їзду до країни, на 50 відсотків протягом найближчих 10 років.

Після подачі заявки на затвердження нової форми документа, у Федеральної реєстраційної служби є 60 днів на те, щоб розглянути можливі претензії громадськості.