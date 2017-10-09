Столицю Данії обрали для проведення всесвітнього гей-параду у 2021 році

Наступний всесвітній прайд-парад (WorldPride) пройде у столиці Данії в 2021 році, участь в якому можуть взяти приблизно півмільйона осіб. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Local.dk.

Рішення щодо проведення гей-параду у Копенгагені було ухвалено під час голосування організаторів фестивалю InterPride.

Результати цього голосування були оприлюднені організацією Happy Copenhagen, відповідальною за заявку щодо проведення заходу у скандинавській країні.

Організатори очікують, що заради участі в цьому заході до міста приїдуть до 500 000 осіб з усього світу.

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Фестиваль WorldPride - це подія, яка триває десять днів.

Заявка на проведення заходу у Копенгагені, яка була подана у 2015 році, коштувала 94 мільйони крон (13 мільйонів євро), та була профінансована за рахунок внесків регіональної адміністрації столиці та кількох місцевих муніципалітетів, у тому числі шведського міста Мальме.

Зазначимо, що перший Всесвітній прайд-парад пройшов в Римі в 2000 році.