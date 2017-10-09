НАТО розгортає багатонаціональну бригаду на території Румунії - ЗМІ

Північноатлантичний альянс у понеділок, 9 жовтня, розпочав розгортання нової багатонаціональної бригади на території Румунії в рамках своєї стратегії зі зміцнення східних кордонів у зв'язку з агресією Росії на Сході України та анексією нею Кримського півострова.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

До складу контингенту НАТО входитимуть військовослужбовці 10 держав-членів НАТО, проте переважатимуть серед них румунські солдати. Загалом у бригаді служитимуть від трьох до чотирьох тисяч військових. Також буде посилено морське патрулювання на Чорному морі та збільшено кількість військових навчань у регіоні. До літаків канадської авіації, які вже патрулюють повітряний простір Румунії, приєднаються британські літаки.

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Також повідомляється, що генеральний секретар організації Єнс Столтенберг, виступаючи на парламентській асамблеї НАТО, яка відбувається у Бухаресті, наголосив, що Альянс не прагне "нової холодної війни" з Росією. Він зауважив, що союзники по НАТО стурбовані недостатньою прозорістю військових навчань, які здійснює армія РФ.

"Росія є нашим сусідом. Ми не хочемо її ізолювати, ми не хочемо нової "холодної війни", - сказав генсек НАТО.

За його словами, багатонаціональні батальйони НАТО, дислоковані в Румунії, є частиною заходів Альянсу щодо стримування РФ.

Генсека НАТО підтримав президент Румунії Клаус Йоганніс.

"Нашою метою є мир, а не війна. Ми не є загрозою для Росії, але ми потребуємо союзної стратегії у довготривалому вимірі, ми потребуємо діалогу з позиції сильної оборони і стримування" , - заявив він під час парламентської асамблеї НАТО.

Нагадаємо, у травні 2016 року в Румунії був запущений американський протиракетний щит для країн НАТО в Європі. У рамках стратегії НАТО зі зміцнення своїх східних кордонів та у відповідь на агресивні дії Росії США 2017 року направили до Польщі та країн Балтії чотири тисячі своїх військовослужбовців.