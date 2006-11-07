Авіаносець застряг у нью-йоркській грязюці (фото)

Авіаносець часів Другої світової війни USS Intrepid застряг у прибережній грязі річки Гудзон в Нью-Йорку. Це відбулося, коли легендарне судно, що слугує музеєм, спробували пересунути з місця, на якому воно простояло 24 роки.

Як повідомляє AP, перед початком буксирування у понеділок вранці керівник плавучого музею Білл Уайт (Bill White) висловив упевненість у тому, що "корабель, що пережив п`ять атак льотчиків-камікадзе, зможе подолати п`ять миль вниз річкою".

Проте шість могутніх буксирів змогли зрушити авіаносець вагою в 27 тонн лише на 4,5 метра. На допомогу прийшло ще одне буксирне судно, проте вивільнити авіаносець з грязюки не вдалося. Власних двигунів у списаного судна немає, і поки невідомо, коли і яким чином буде відновлена операція з транспортування плавучого музею на новий майданчик у місті Байон (Bayonne), штат Нью-Джерсі.

На новому місці авіаносець планується перефарбувати, відновити на ньому експозицію і збільшити кількість відкритих для відвідувачів приміщень. Загальна вартість робіт, розрахованих на два роки, складе 60 мільйонів доларів. Тепер втілення проекту в життя під питанням.

Авіаносець-музей служить військово-історичним пам`ятником і приваблює сотні тисяч туристів на рік, а у разі потреби може бути використаний для роботи екстрених служб. Так, ФБР розгорнуло на Intrepid оперативний штаб після терактів 11 вересня 2001 року.

Лента.ру