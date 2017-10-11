Трамп пропонував удесятеро збільшити ядерний арсенал США - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі світовими лідерами цього літа сказав, що хоче удесятеро збільшити ядерний арсенал США, передає NBC News.

Джерела повідомили, що при обговоренні президент висловив бажання не лише отримати більше ядерної зброї, але і додаткову військову техніку.

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За даним видання, радники Трампа і держсекретар Рекс Тіллерсон були здивовані подібним висловлюванням. Відзначається, що саме за висловлювання Трампа про розширення ядерного арсеналу, Тіллерсон назвав його «ідіотом».

Офіційні особи повідомили, що такого розширення не планується.