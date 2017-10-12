Румунія відмовила в ліцензії російському телеканалу через загрозу пропаганди

У Румунії відмовилися продовжувати ліцензію російському телеканалу RTR через загрозу пропаганди. Про це повідомляє РБК з посиланням на місцеве видання RFI.

Рішення по ліцензії ухвалила Румунська Національна рада по телебаченню і радіо. У вівторок в ході голосування «за» це рішення підтримали всі дев'ять присутніх на засіданні членів ради.

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«Існує небезпека того, що ця телестанція надасть неправдиву інформацію про Європейський союз та Сполучені Штати. Мова йде про проросійські пропагандистські матеріали, так звані фальшиві новини», - пояснив член ради Валентин Жукан.

Представник телекомпанії повідомив RFI, що RTR продовжить добиватися ліцензії на проведення трансляцій в Румунії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Молдові запропонують власникам п'яти телеканалів прибрати з сітки мовлення російські програми "пропагандистського характеру" в разі прийняття закону про боротьбу з іноземною пропагандою.