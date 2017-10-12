В Іспанії розшукують щасливчика, який виграв рекордний джек-пот у лотерею (відео)
15:07, 12 жовтня 2017Світ
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Виграшний квиток приніс його власнику 190 мільйонів євро.
В Іспанії не можуть знайти щасливця, який виграв у лотерею 190 мільйонів євро / скріншот
В Іспанії розшукують щасливчика, який виграв рекордний джек-пот у лотерею
Виграшний квиток приніс його власнику 190 мільйонів євро. Тепер шукають новоспеченого багатія. Протягом трьох місяців йому треба повернутися в район, де він придбав квиток, і заявити права на виграш.
Інакше мільйони повернуться в скарбницю.
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