В Іспанії розшукують щасливчика, який виграв рекордний джек-пот у лотерею (відео)

В Іспанії розшукують щасливчика, який виграв рекордний джек-пот у лотерею

Виграшний квиток приніс його власнику 190 мільйонів євро. Тепер шукають новоспеченого багатія. Протягом трьох місяців йому треба повернутися в район, де він придбав квиток, і заявити права на виграш.

Інакше мільйони повернуться в скарбницю.