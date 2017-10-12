Зірка із "Ангуса" на тлі секс-скандалу з голлівудським продюсером розповів свою історію про домагання

Американський актор Джеймс Ван Дер Бік розповів про те, що в юності піддавалася сексуальним домаганням. Про це він написав у Twitter.

«Мене хапали за дупу чоловіки, які старші і могутніші за мене. Вони заганяли мене в кут недоречними сексуальними розмовами, коли я був значно молодший», — повідомив 40-річний артист.

Ван Дер Бік відомий ролями в таких фільмах, як «Ангус», «Правила сексу», «Дуже страшне кіно», «Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь» і «Техаські рейнджери». Він також знявся в серіалах «Бухта Доусона», «Друзі з кращим життям» і «Мислити як злочинець».

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Голлівудські знаменитості заговорили про домагання на тлі секс-скандалу навколо продюсера Харві Вайнштейна. У жовтні New York Times написала, що він уклав вісім мирових угод з жінками, які звинувачували його в небажаних фізичних контактах протягом трьох десятиліть.

10 жовтня актор Террі Крюс, відомий за рекламою дезодорантів Old Spice, згадав, як один з голлівудських продюсерів схопив його за пеніс.