У Росії заявили, що КНДР визнала анексію Криму і випустила новий "атлас світу" (фото)

Посольство Росії в КНДР оприлюднило на своїй сторінці в Facebook "новий атлас світу", випущений видавництвом "Наукова енциклопедія", в якому Крим зображений одного кольору з Росією.

"Видавництво «Наукова енциклопедія» (КНДР) випустило новий політичний Атлас Світу. Звернули увагу на те, що півострів Крим (стор 240-242) вже забарвлений в російські кольори. Як нам пояснили в МЗС КНДР, Республіка поважає результати проведеного в Криму референдуму про входження півострова до складу Російської Федерації, вважає його підсумки легітимними і такими, що повністю відповідають міжнародно-правовим нормам.

КНДР офіційно визначила свою позицію з даного питання при голосуванні в ООН і виходить з того, що Крим є невід'ємною частиною Російської Федерації. Аналогічним чином в Пхеньяні відносяться до питання про приналежність Курильських островів", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.

Президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" і пропонує вирішити питання з допомогою виплат Києву.