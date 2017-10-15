В Австрії проходять дострокові парламентські вибори

У Австрії 15 жовтня відкрилися виборчі дільниці для голосування на парламентських виборах. 6,4 мільйона громадян країни з правом голосу обирають між 16 партіями. Про це пише DW.

Процес голосування триватиме до 17 години за місцевим часом (18:00 за київським), дані екзит-полів очікуються одразу після закриття дільниць, офіційні результати - не раніше четверга, 19 жовтня.

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Фаворитом вважається консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з кандидатом на посаду канцлера, чинним міністром закордонних справ Себастіаном Курцем (Sebastian Kurz). Опитування прогнозують теперішньому главі уряду та лідерові Соціал-демократичної партії Австрії (СДПА) Крістіанові Керну (Christian Kern) друге місце. У парламент, згідно з соцопитуваннями, також має потрапити правопопулістськаАвстрійська партія свободи (АПС), подолати чотиривідсотковий бар'єр можуть і Зелені, а також ліберальна партія NEOS - "Нова Австрія і ліберальний форум".

Дострокові вибори до парламенту Австрії відбуваються за рік до запланованого терміну, оскільки влітку цього року коаліція соціал-демократів і консерваторів (СДПА та АНП) розвалилася.