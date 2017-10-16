США і Південна Корея проводять навчання біля берегів КНДР

Сполучені Штати Америки та Південна Корея в понеділок, 16 жовтня, розпочали спільні військово-морські навчання біля узбережжя Корейського півострова на тлі зростання напруги в регіоні, передає DW.

Міністерство оборони в Сеулі заявило, що у п'ятиденних маневрах візьмуть участь близько 40 кораблів, зокрема авіаносець американського флоту "Рональд Рейган".

Навчання відбуватимуться у Японському та Жовтому морях на захід від Корейського півострова. У заяві Сьомого флоту США йдеться, що під час маневрів відпрацьовуватимуть "помітні та скоординовані бойові дії". США та Південна Корея регулярно проводять різноманітні військові навчання, що постійно викликає роздратування Пхеньяна. Утім, Вашингтон напередодні заявив, що відданий дипломатичному вирішенню корейської кризи.

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Як відомо, Північна Корея викликає гостру критику світової спільноти через свою ракетну програму. У вересні КНДР здійснила шосте випробування ядерної зброї, яке стало найпотужнішим в історії країни. Випробування спричинило землетрус, який був відчутним у сусідніх Китаї та Південній Кореї. Пхеньян заявив, що випробував водневу бомбу.