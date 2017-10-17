Ядерна війна може початися в будь-який момент - дипломат КНДР

03:36, 17 жовтня 2017
Світ
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У КНДР вважають, що їх країна піддавалася екстремальній та прямій ядерній загрозі з боку США.

Ілюстрація / REUTERS

Заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рьон заявив про те, що ситуація на Корейському півострові "досягла критичної позначки і в будь-який момент в регіоні може початися ядерна війна".

Про це він сказав у понеділок на засіданні 1-го комітету Генеральної Асамблеї, передає Associated Press.

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"Ситуація на Корейському півострові, на якому зосереджена увага всього світу, досягла критичної позначки, і ядерна війна може початися у будь-який момент", - вважає Кім Ін Рен.

За словами дипломата, жодна країна в світі, за виключенням КНДР, не піддавалася "настільки екстремальній та прямій ядерній загрозі з боку США", і в даній ситуації Пхеньян має повне право на самооборону.

Як повідомляв УНІАН, Рада Європейського союзу ухвалила рішення ввести нові санкції проти Північної Кореї.

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Теги: #ядерна програма КНДР#війна США з Північною Кореєю#загроза ядерної війни