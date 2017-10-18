Британська розвідка попереджає про зростання терористичної загрози

Глава розвідки Британії MI5 Ендрю Паркер попередив про найгострішу загрозу тероризму з боку ісламістських бойовиків. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

"Загроза є різноманітною: організація терактів тут, у Великій Британії, планування з-за кордону і в Мережі, складна організація, грубі атаки, тривале планування, а також спонтанні напади", - сказав він.

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За словами Паркера, терористи можуть використовувати весь арсенал можливих атак - від грубих і спонтанних нападів до ретельно продуманих масових вбивств.

Після чотирьох терактів у Британії цього року, в результаті яких загинули 36 осіб, загроза нових нападів знаходиться на найвищому рівні за останні 34 роки роботи британських спецслужб.

Протягом останніх чотирьох років вдалося попередити 20 нападів терористів, в тому числі сім - за останні сім місяців.