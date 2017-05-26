Теракт у Манчестері: ймовірний виконавець майже рік готувався до атаки

Ймовірний виконавець теракту на концерті в Манчестері Салман Абеді готувався до його скоєння майже рік. Приблизно за 12 місяців до атаки Абеді відкрив банківський рахунок, який потім використав для придбання начиння для бомби.

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Щоб не потрапити під підозру, він купував цвяхи та шурупи у різних магазинах, передає The Times. Зокрема, в господарській фірмі B&Q, що займається роздрібною торгівлею, та у компанії Screwfix поблизу Манчестера.

Абеді купив усе до середини квітня, а потім ненадовго поїхав до Лівії.

Нагадаємо, внаслідок вибуху бомби у концертному холі "Манчестер Арена" ввечері 22 травня загинуло 22 та травмовано понад 60 осіб. Вибух здійснив смертник, який проніс із собою саморобний вибуховий пристрій.

23 травня відповідальність за теракт у Манчестері взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Увечері у вівторок поліція Манчестера заявила, що підозрюваним у вчиненні теракту є Салман Абеді, який народився у Манчестері у сім'ї вихідців з Лівії.

Наразі за підозрою у причетності до теракту британською поліцією затримано вісім осіб.