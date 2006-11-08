Шварценеггер зберіг свою посаду губернатора

Губернатор штату Каліфорнія, США, Арнольд був у вівторок переобраний на цій посаді, передає в середу агентство Associated Press. Він є прихильником Республіканської партії.

За даними exit polls, колишній культурист і актор набрав приблизно удвічі більше голосів, ніж його суперник, демократ Філ Ангелідес (Phil Angelides).

На виборах у вівторок виборці Каліфорнії також голосували за проект відновлення доріг, шкіл і житлових будівель вартістю близько 37 мільйонів доларів, який є основною частиною програми губернатора Шварценеггера.

Крім того, на референдум виносилися питання про необхідність сповіщати батьків про аборт неповнолітньої дочки, про заборону особам, що відбували покарання за злочини на сексуальному підгрунті проживати поблизу дитячих установ і про підвищення податків на цигарки.

Тим часом, на виборах до Палати представників Конгресу США перемогу, за попередніми даними, здобувають демократи.

Лента.ру