Російський губернатор загинув в авіакатастрофі

Губернатор Іркутської області Ігор Єсиповський загинув на 50-му році життя в неділю, 10 травня, в катастрофі вертольота. На борту були четверо людей. Ніхто з них не вижив.

Жертвами катастрофи стали, крім Єсиповського, перший заступник голови уряду області Михайло Штонда, пілот Віктор Кунов і охоронець Олександр Шостак, повідомив в.о. губернатора регіону Сергій Сокол.

Представник МНС РФ підтвердив, що на вертольоті, що розбився, перебували не п`ятеро, як повідомлялося спочатку, а четверо осіб. "Одна людина, яка планувала летіти на цьому вертольоті, з якихось причин на борт не сіла", - сказав співбесідник агентства.

Вертоліт американського виробництва Bell, в якому летів губернатор, був знайдений в неділю в 12.20 в урочищі Малишкіно за 80 кілометрів від Іркутська. Рятувальники знайшли на місці катастрофи обгорілі тіла.

Причина катастрофи поки невідома.

РІА "Новости"