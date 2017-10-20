Уряд Іспанії хоче провести дострокові вибори в Каталонії

Уряд Іспанії домовився з соціалістами (PSOE), головною опозиційною партією, про проведення дострокових місцевих виборів у Каталонії. Про це у п’ятницю в інтерв’ю національному телебаченню повідомила представниця соціалістів Кармен Кальво, передає "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Проведення виборів стане частиною надзвичайного пакету заходів з тимчасового запровадження прямого управління регіоном. Голосування планують призначити на січень.

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Кальво також сказала, "було б чудово" уникнути проведення дочасних виборів у січні, якби глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон призначив голосування на звичайній основі.

Нагадаємо, Іспанія 21 жовтня розпочне процедуру призупинення автономії Каталонії. Про такий крок уряд у Мадриді оголосив після того, як лідер Каталонії не дав чіткої відповіді, проголосив він раніше незалежність Каталонії, чи ні.

1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії. За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.