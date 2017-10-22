Пучдемон назвав дії Мадрида "атакою на Каталонію"

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон назвав дії Мадрида щодо автономного регіону «найгіршою атакою з часів диктатора Франсиско Франко». Про це повідомляє El Pais.

У своєму виступі Пучдемон закликав парламент регіону скликати пленарне засідання, щоб обговорити спробу ліквідувати самоврядування Каталонії, після чого «діяти відповідно».

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Звертаючись англійською мовою до європейського співтовариства, глава уряду регіону нагадав, що Каталонія — одна з найстаріших європейських демократій, яка бореться за фундаментальні права.

21 жовтня влада Іспанії прийняла рішення про відставку каталонського уряду.

Раніше ЗМІ повідомили, що Каталонія може оголосити про незалежність в понеділок, 23 жовтня.