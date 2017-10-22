У Словенії проходить перший тур президентських виборів

У Словенії в неділю, 22 жовтня, проходить перший тур президентських виборів. У ньому беруть участь дев'ять кандидатів. Лідерами перегонів вважають нинішнього президента Борута Пахора та мера міста Камнік Мар'яна Шареца, передає «Німецька хвиля».

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Також у виборах беруть участь Людмила Новак від партії "Нова Словенія-Християнські демократи", Майя Макіївці-Бренчич ("Партія сучасного центру"), Ангела Ликович (рух "Голос за дітей і сім'ю"), Борис Попович ("Словенія назавжди"), Романа Томц ("Словенська демократична партія"), Сузана Лара Краусе (Словенська народна партія) та Андрій Шишко (рух "Об'єднана Словенія").

За даними державної виборчої комісії, право голосувати мають 1,7 мільйона словенців. Якщо жоден кандидат не набере понад 50 відсотків голосів виборців у першому раунді, два кандидати з більшістю голосів будуть конкурувати у другому турі 12 листопада. Соціологічні опитування свідчать, що лідером перегонів є Борут Пахор. На другому місці - колишній комедійний актор, мер міста Камнік Мар'ян Шарец.