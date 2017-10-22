У двох найбагатших італійських областях проходять референдуми щодо автономії

Сьогодні в двох північних італійських областях - у Ломбардії і Венето - проходять референдуми з питання про отримання автономії.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Rai Radio 1. Взяти участь у голосуванні запрошені близько 12 млн осіб.

Голосування триватиме до 23:00 (00:00 за Києвом). Кворум передбачений тільки у Венето. В Ломбардії вперше в Італії застосовується система електронного голосування.

Жителям двох найбільш розвинених з економічної точки зору областей Італії пропонується висловитися з питання, чи хочуть вони, щоб регіональній владі перейшла частина повноважень, тобто залишення в обласній скарбниці більше податкових зборів. Референдуми мають консультативний характер, їх результат не матиме прямих наслідків, оскільки конституція Італії передбачає, що визначення ступеня регіональних повноважень можливе лише в процесі переговорів з державою.

Якщо устремління до автономії будуть підтримані, глави регіональних адміністрацій - губернатори - фактично отримають народний мандат на початок цього процесу. Хоча уряд Італії і визнає законність голосування, він вважає його "непотрібним політичним кроком", оскільки конституція дозволяє розпочати переговори про автономію і без проведення референдуму.