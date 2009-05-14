Путін оцінив свою роботу на «четвірку»

Прем`єр-міністр РФ, лідер партії «Єдина Росія» Володимир ПУТІН оцінює свою роботу на посаді глави російського уряду на "четвірку".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Єдиної Росії».

"Добре", - сказав В.ПУТІН журналістам, відповідаючи на запитання, яку оцінку він може поставити собі.

Коли журналісти поцікавилися, чому саме таку оцінку поставив собі прем`єр, він повідомив, що оцінки мають виставляти інші люди.

В.ПУТІН зазначив, що основна частина роботи з подолання кризи ще не завершена. "Поки що це перебуває в стадії реалізації", - сказав він.