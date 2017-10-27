Каталонія передала Іспанії резолюцію про незалежність - ЗМІ

Каталонський уряд представив резолюцію, в якій пропонується ініціювати установчий процес проголошення незалежності Республіки Каталонія, передає Страна.uа з посиланням на El Pais.

Правляча каталонська коаліція "Разом за "Так" (Junts pel Sí) і "Кандидати за народну єдність" (CUP) представили у п'ятницю резолюційну пропозицію про відкриття установчого процесу, який "закінчується розробкою і затвердженням конституції республіки".

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Повний документ Junts pel Sí та CUP представили в парламенті Іспанії.

Нагадаємо, вчора в Каталонії скасували виступ Пучдемона, де він повинен був оголосити про вибори в регіоні. Пізніше каталонський лідер заявив, що дострокових виборів у Каталонії не буде.

Раніше в Іспанії вирішили заблокувати рахунки Каталонії, щоб не допустити проведення референдуму в регіоні.