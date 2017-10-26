Лідер Каталонії відмовився від проголошення дострокових виборів - ЗМІ

Президент регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон вирішив не скликати проведення дострокових виборів. Про це йдеться у повідомленні на сайті телеканалу CNBC.

Політик сказав, що розглядав крок проведення дострокових виборів з метою зміцнення свого мандату та щоб знайти вихід із глухого кута у відносинах з центральною владою у Мадриді, але виключив таку можливість.

За його словами, він не отримав достатніх гарантій від центрального уряду Іспанії, які би свідчили, що Мадрид не запроваджуватиме пряме управління в Каталонії.

Читайте такожВиступ лідера Каталонії скасували в останній момент

"Я був готовий проголосити вибори, якби були надані гарантії. Немає жодних гарантій, які би виправдовували проголошення виборів сьогодні", - заявив Пучдемон.

Він також сказав, що зараз все залежить від парламенту Каталонії, щоби рухатися далі у питанні відокремлення від Іспанії за результатами референдуму про незалежність, який відбувся 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН 21 жовтня, уряд Іспанії прийняв рішення ввести в дію 155-ту статтю Конституції, яка дозволяє обмежити самоврядування Каталонії, а також відсторонити від влади уряд Каталонії, в тому числі главу женералітету Карлеса Пучдемона.

Заступник прем'єр-міністра Іспанії заявила, що Мадрид, ймовірно, призначить тимчасово єдиного представника в Каталонії після того, як Сенат затвердить пряме управління центрального уряду над регіоном. Також у Мадриді заявляють, що після цього Пучдемон втратить усі повноваження та не отримуватиме заробітну плату.

Очікується, що Сенат запровадить відповідні заходи у п'ятницю, 27 жовтня.

Референдум про незалежність відбувся в Каталонії 1 жовтня, за незалежність регіону висловилися 90% тих, хто проголосував. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, які мають право голосу. Центральна влада і Конституційний суд вважають його незаконним.