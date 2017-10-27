Росія повинна припинити прикривати застосування хімзброї у Сирії режимом Асада – МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон закликав Кремль припинити покривати застосування урядом Башара Асада хімічної зброї у Сирії, пише Reuters.

"Росія неодноразово намагалася зірвати спроби дізнатись істину нападу на Хан Шейхун", - сказав він, додавши "Росія послідовно вирішила прикривати Асада".

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Джонсон закликав Кремль дотримуватись зобов’язань.

"Це може лише підірвати глобальний консенсус щодо застосування хімічної зброї. Я закликаю Росію перестати прикривати свого відчайдушного союзника і дотримуватись свого зобов'язання забезпечити, щоб хімічна зброя більше не використовувалася», - сказав політик.

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія у Раді Безпеки ООН ветувала рішення щодо продовження мандату місії, яка розслідує використання хімічної зброї в Сирії. Зазначається, що мандати місії закінчуються в середині листопада цього року. Зокрема, представники місії (JIM) мають повідомити до 26 жовтня про те, хто був відповідальним за напад 4 квітня на місто Хан Шейхун, внаслідок якого загинули десятки людей. При цьому посол РФ Василь Небензя попросив відкласти голосування, хоч і безуспішно.