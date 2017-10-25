Руйнівний сигнал безкарності: у Німеччині прокоментували вето РФ щодо розслідування хіматак в Сирії

У Німеччині заявили, що ті члени Радбезу ООН, які напередодні не голосували за продовження розслідування хіматак в Сирії, серед яких і Росія, несуть повну відповідальність за розгортаня хімічної зброї. Про це йдеться на сайті МЗС Німеччини.

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«Ті, хто голосував проти проекту, несуть повну відповідальність за це. Це руйнівний сигнал безкарності тих, хто відповідає за використання хімічної зброї в Сирії. У той же час, право жертв хімічної зброї в Сирії та з'ясування цих злочинів, на які спирається вся надія на міжнародне співтовариство, залишаються без уваги», - йдеться у коментарі відомства.

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія у Раді Безпеки ООН ветувала рішення щодо продовження мандату місії, яка розслідує використання хімічної зброї в Сирії. Зазначається, що мандати місії закінчуються в середині листопада цього року. Зокрема, представники місії (JIM) мають повідомити до 26 жовтня про те, хто був відповідальним за напад 4 квітня на місто Хан Шейхун, внаслідок якого загинули десятки людей. При цьому посол РФ Василь Небензя попросив відкласти голосування, хоч і безуспішно.