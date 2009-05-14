Ющенко: Україна сподівається на оптимізацію видачі шенгенських віз

Україна сподівається на оптимізацію процесу видачі віз для українських громадян у зв’язку з приєднанням Швейцарії до Шенгенської зони.

Як передає кореспондент УНІАН, по це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з Президентом Швейцарської Конфедерації Гансом-Рудольфом МЕРЦОМ у Керзатці.

За словами В.ЮЩЕНКА, між Україною та Швейцарією існував ліберальний візовий режим, але у зв`язку із приєднанням Швейцарії до Шенгенської зони українська сторона сформувала пропозиції щодо оптимізації процесу оформлення віз.

Президент висловив сподівання, що Швейцарія розгляне ці пропозиції і прийме позитивне рішення.

Крім того, В.ЮЩЕНКО зауважив, що між Україною та Швейцарією склались дружні відносини і немає політичних проблем.

Він також висловив задоволення динамікою торговельно-економічних відносин, зауваживши, що лише за минулий рік товарооборот між двома країнами зріс у 2,5 рази.

Водночас, В.ЮЩЕНКО зазначив, що в ході своєї зустрічі з швейцарським колегою вони відзначали, що потенціал співробітництва двох країн ще не вичерпаний.

У свою чергу, Р.МЕРЦ також наголосив на гарних відносинах між двома країнами. Він зауважив, що дві країни об`єднує не лише географічна подібність, зокрема, наявність гір, але й те, що країни не є членами ні НАТО, ні Євросоюзу.

Він підтвердив готовність Швейцарії і надалі допомагати Україні на різних рівнях.

У ході прес-конференції В.ЮЩЕНКО повідомив, що передав офіційне запрошення Президенту Швейцарської Конфедерації відвідати Україну з офіційним візитом у зручний для нього час.