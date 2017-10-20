У Пхеньяні заявили, що не мають наміру вести переговори щодо ядерної зброї

КНДР не має наміру вести переговори щодо ядерної зброї, заявила глава департаменту Північної Америки МЗС КНДР Цой Сон Хі, передає РИА «Новости».

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«Ми не збираємося вести переговори щодо ядерної зброї, і США доведеться уживатися з ядерним статусом КНДР. Це необхідно для нас, щоб зберегти стабільність і безпеку на Корейському півострові і в Північно-Східній Азії», — сказала вона, виступаючи на Московській конференції нерозповсюдження.

Раніше глава ЦРУ закликав США приготуватися до удару з боку КНДР.