Екс-главу Каталонії Пучдемона викликали в суд для надання свідчень

Колишній голова регіональної адміністрації Каталонії Карлес Пучдемон, якому в Іспанії можуть загрожувати 30 років в'язниці за підбурювання до заколоту, викликаний у Верховний суд Іспанії для надання свідчень 2 і 3 листопада.

Як повідомляють у вівторок, 31 жовтня, інформагентства, політику також інкримінують участь в антиурядових виступах і незаконному привласненні державних коштів, передає DW.com.

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Поряд з Пучдемоном в суд запрошені ще 13 членів його адміністрації.

Раніше екс-глава Каталонії заявив, що готовий визнати результати позачергових виборів до регіонального парламенту, які заплановані на 21 грудня, і не буде ховатися від іспанської юстиції.

Політик пообіцяв повернутися в країну відразу ж після того, як йому буде гарантовано справедливий судовий розгляд в Іспанії. Екс-глава каталонської адміністрації також зазначив, що не збирається просити політичного притулку в Бельгії.