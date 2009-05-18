Темпи падіння економіки США - найгірші з 1946 року

Промислове виробництво в Сполучених Штатах Америки в квітні 2009 р. знизилося ще на 0,5%, порівняно з березнем. У річному вимірі (квітень 2009 р. до квітня 2008 р.) промислове виробництво в США впало на 12,5%, а з початку рецесії в США (грудень 2007 р.) - на 16%. Про це повідомляє Федеральна резервна система США.

Річні показники падіння американської промисловості в березні і квітні були найгіршими з 1946 р. Рівень використання виробничих потужностей впав до 69,1% - до найнижчого рівня з 1967 р.

Найбільш серйозно світова економічна криза вдарила по американських виробниках автомобілів – у річному вимірі (квітень 2009 до квітня 2008 р.) їх виробництво скоротилося на 24,3%. На 21,3% скоротилося виробництво меблів. По текстильній промисловості падіння перевищило 20%.

Рекордне падіння промислового виробництва в США супроводжується також суттєвим зниженням обсягів роздрібних продаж ("мінус" 10,1% в річному вимірі), погіршенням зовнішньоторговельного сальдо (у березні на 5,5% порівняно з попереднім місяцем) і зростанням безробіття (8,9% - рекорд за останні 25 років).

Як раніше повідомляв Eurostat, промислове виробництво в Євросоюзі у березні також впало на 1,9% до попереднього місяця і на 18,8% у річному вимірі. В зоні євро за березень 2009 р. падіння виробництва було навіть більш суттєвим – на 2% до попереднього місяця і на 20,2% в річному вимірі. Річне зниження промислового виробництва в ЄС виявилося максимальним з січня 1990 р. Починаючи з листопада 2008 р., в Євросоюзі не було жодної країни, яка б показувала зростання промислового виробництва у річному вимірі. Рекордсменами падіння промислового виробництва (у річному вимірі) в березні стали Естонія ("мінус" 29,7%), Люксембург (очікується "мінус" 29,6%), Іспанія ("мінус" 24,7%).