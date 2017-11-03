Трамп прокоментував відключення свого акаунта в Twitter

Президент США Дональд Трамп вважає, що відключення його акаунта в Twitter свідчить про те, що його повідомлення "нарешті почали мати вплив".

"Мій аккаунт в Twitter був відключений на 11 хвилин співробітником-бунтівником. Напевно, слово нарешті почало доходити до людей і мати вплив", - написав Трамп у своєму Twitter після відновлення облікового запису.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2017

Не всі користувачі зрозуміли другу частину повідомлення президента США, про що згадали в коментарях до посту. Також, частина користувачів підтримала працівника Twitter, який відключив акаунт Трампа, назвавши це "кращими 11 хвилинами".

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Разом з тим, інша частина користувачів виступила в підтримку Трампа, звинувативши популярні у світі соцмережі в спробі "заткнути рот", а також закликали президента США продовжувати твітити.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 листопада, особиста сторінка президента США Дональда Трампа в Twitter виявилася недоступною для користувачів. Як пояснили в компанії, акаунт президента був «ненавмисно деактивований» через помилку співробітника сервісу мікроблогів.

Раніше в четвер користувачі Twitter помітили, що сторінка президента перестала з'являтися, замість неї з'являлося повідомлення: «Вибачте, дана сторінка не існує».