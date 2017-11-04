Пучдемон готовий співпрацювати з прокуратурою Бельгії по європейському ордеру - ЗМІ

Відправлений у відставку лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив про готовність співпрацювати з прокуратурою Бельгії за європейським ордером на арешт. Про це йдеться в повідомленні Associated Press.

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"Ми готові в повній мірі співпрацювати з бельгійським правосуддям по європейському ордеру на арешт, виданим Іспанією", - заявив Пучдемон.

Разом з тим він не надав інформації про своє місцезнаходження.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня парламент Каталонії ухвалив резолюцію про проголошення незалежної республіки, дію якої вже було призупинено Конституційним судом країни. Сенат (верхня палата парламенту) схвалила прохання Іспанії Мадрида про введення в дію 155-ї статті конституції королівства, яка раніше ніколи не застосовувалася і дозволяє обмежити самоврядування Каталонії.

Після її схвалення голова уряду Іспанії Маріано Рахой заявив, що було прийнято рішення відсторонити від посад Пучдемона і членів його уряду. Крім того, Рахой розпустив парламент Каталонії і призначив на 21 грудня вибори в автономному співтоваристві.

Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх у бунті, заколоті та розтраті. У четвер Національна судова колегія Іспанії ухвалила взяти під варту вісім політиків, у тому числі колишнього заступника голови автономії Оріоль Жункераса. Пучдемон і четверо інших екс-членів каталонського уряду перебувають в Бельгії і проігнорували виклик для дачі свідчень до Мадрида.

У п'ятницю Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на Пучдемона. Постанова стосується і чотирьох колишніх міністрів у складі місцевого уряду, які, подібно до Пучдемона, втекли до Бельгії.